Gelsomina Verde | disponibile in streaming su 1895 da oggi

Da oggi è disponibile sulla piattaforma 1895 il film Gelsomina Verde di Massimiliano Pacifico, una produzione Lama Film, Bartleby Film e Rai Cinema, distribuito da Pablo. A Polverigi, sede di un importante festival di teatro e luogo in cui una vecchia villa è stata adibita a foresteria per ospitare compagnie e artisti da tutto il mondo, è il giorno in cui inizia ufficialmente un progetto teatrale sulla morte di Gelsomina Verde, fortemente voluto dal regista Davide Iodice. Alla spicciolata arrivano i cinque attori giovani scelti per mettere in piedi lo ...

