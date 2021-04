Francia, crescono i prezzi alla produzione a marzo (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Continua la crescita dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di marzo. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,9% come a febbraio. Su anno i prezzi hanno segnato una salita del 4% dopo il +1,7% segnalato il mese precedente. I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +1%, mentre quelli relativi al mercato estero sono cresciuti delli 0,9%. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Continua la crescita deiinnel mese di. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, ialle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,9% come a febbraio. Su anno ihanno segnato una salita del 4% dopo il +1,7% segnalato il mese precedente. Idei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +1%, mentre quelli relativi al mercato estero sono cresciuti delli 0,9%.

Ultime Notizie dalla rete : Francia crescono Francia, crescono i prezzi alla produzione a marzo Continua la crescita dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di marzo. Lo comunica l' Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,9% come a febbraio.

Nel primo trimestre del 2021 l'economia francese è tornata a crescere Il Pil avanza dello 0,4% congiunturale, dopo il -1,4% nel quarto trimestre dell'anno passato. Il rimbalzo è superiore all'atteso +0,1%. La spesa dei consumatori è cresciuta dello 0,3% ...

