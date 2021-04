Francesco Pannofino: chi è, età, carriera, figlio, chi è la moglie, altezza, personaggi doppiati, Instagram (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna questa sera su Canale 5, per l’ultimo appuntamento, lo show comico di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Tra gli ospiti anche Francesco Pannofino! Francesco Pannofino: chi è, età, carriera Francesco Pannofino è nato a Pieve di Teco il 14 novembre 1958 da genitori pugliesi, originari di Locorotondo, e poi emigrati a Genova. Nel 1972 con la famiglia si è trasferito da Imperia a Roma. Nel 1978, mentre stava aspettando l’autobus sotto casa per recarsi all’università, è stato uno dei testimoni oculari dell’agguato di via Fani, nel quale è stato rapito Aldo Moro. Francesco Pannofino ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema, per rendersi poi conto che il doppiaggio è uno dei suoi talenti più grandi. Diventa, infatti, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna questa sera su Canale 5, per l’ultimo appuntamento, lo show comico di Pio e Amedeo, Felicissima Sera. Tra gli ospiti anche: chi è, età,è nato a Pieve di Teco il 14 novembre 1958 da genitori pugliesi, originari di Locorotondo, e poi emigrati a Genova. Nel 1972 con la famiglia si è trasferito da Imperia a Roma. Nel 1978, mentre stava aspettando l’autobus sotto casa per recarsi all’università, è stato uno dei testimoni oculari dell’agguato di via Fani, nel quale è stato rapito Aldo Moro.ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema, per rendersi poi conto che il doppiaggio è uno dei suoi talenti più grandi. Diventa, infatti, il ...

