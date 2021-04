Fondi Cis, Pagano (FI): “Da Forza Italia massimo impegno per sfruttare questa importante opportunità” (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – “Insieme ai rappresentanti di Forza Italia in Abruzzo, assicureremo il massimo impegno perché l’Abruzzo sia pronto a produrre in tempi brevissimi i progetti utili a realizzare il Cis, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, secondo i 5 assi che sono stati indicati dal Governo: ambiente e risorse naturali, cultura e turismo, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana e infrastrutture sociali”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, sen. Nazario Pagano. Pagano spiega che “grazie ai 160 milioni di euro stanziati dal Cis, in aggiunta a quelli già stanziati dal Recovery plan, la ricostruzione delle aeree colpite dal terremoto avrà finalmente una accelerazione attesa ormai da troppi anni. Ringrazio in particolar modo il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA – “Insieme ai rappresentanti diin Abruzzo, assicureremo ilperché l’Abruzzo sia pronto a produrre in tempi brevissimi i progetti utili a realizzare il Cis, il Contratto Istituzionale di Sviluppo, secondo i 5 assi che sono stati indicati dal Governo: ambiente e risorse naturali, cultura e turismo, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana e infrastrutture sociali”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di, sen. Nazariospiega che “grazie ai 160 milioni di euro stanziati dal Cis, in aggiunta a quelli già stanziati dal Recovery plan, la ricostruzione delle aeree colpite dal terremoto avrà finalmente una accelerazione attesa ormai da troppi anni. Ringrazio in particolar modo il ...

Lopinionista : Fondi Cis, Pagano (FI): “Da Forza Italia massimo impegno per sfruttare questa importante opportunità”… - GruppoFISenato : 'Ai fondi previsti nel #Recoveryplan annunciati dal commissario #Legnini si aggiungeranno i 160 milioni del #CIS'… - CaporaleLuca : Al via il progetto esecutivo per la S.P. 77 “Rivolese”. Gatta: “Arteria strategica per il turismo grazie ai fondi d… - signora_ottavia : @RaffaeleFerro7 @Giulia_B @CarloCalenda Nessuno vuole togliere i diritti alle donne, tantomeno Azione, che sostiene… -