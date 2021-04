Facebook Down, problemi social in diversi Paesi: cosa sta succedendo (Di venerdì 30 aprile 2021) Facebook Down venerdì 30 aprile, il social network di Mark Zuckerberg sta dando problemi ad utenti di tutto il mondo: ecco cosa sta succedendo. Facebook è ancora Down. Sono diverse ore che il social network di Mark Zuckerberg non dà segni di vita: sono tantissime le persone che in particolare su Twitter stanno riscontrando problemi L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021)venerdì 30 aprile, ilnetwork di Mark Zuckerberg sta dandoad utenti di tutto il mondo: eccostaè ancora. Sono diverse ore che ilnetwork di Mark Zuckerberg non dà segni di vita: sono tantissime le persone che in particolare su Twitter stanno riscontrandoL’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

occhio_notizie : ???? ULTIMA ORA - Facebook non funziona, il social network è irraggiungibile. Cosa sta succedendo:… - _utipac : RT @giornalettismo: ?? C'è un down di #Facebook in corso #30aprile - fanpage : #Facebookdown Cosa sta accadendo al noto social network. - giornalettismo : ?? C'è un down di #Facebook in corso #30aprile - XviiiSlp : #IlRealedeSesso 29/30 maggio 2021 Stay tuned! Inizia il count down -