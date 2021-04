DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: stupisce Alonso, Hamilton e Bottas davanti a Sainz (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Escursione nella ghiaia per la Williams di Latifi. 16.39 Mezz’ora al termine della sessione. 16.39 Non inganni il sesto posto di Max Verstappen: l’olandese ha ottenuto il tempo con le medie e non ha ancora utilizzato le soft. 16.38 La classifica parziale: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:19.837 2 2 Valtteri Bottas Mercedes+0.344 23 Carlos Sainz Ferrari+0.360 3 4 Fernando Alonso Alpine+0.383 2 5 Esteban OCON Alpine+0.398 2 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.420 27 Charles LECLERC Ferrari+0.523 3 8 Lance STROLL Aston Martin+0.590 2 9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.720 2 10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.896 2 11 Lando NORRIS McLaren+0.920 2 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.012 2 13 George RUSSELL Williams+1.189 2 14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.237 ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 Escursione nella ghiaia per la Williams di Latifi. 16.39 Mezz’ora al termine della sessione. 16.39 Non inganni il sesto posto di Max Verstappen: l’olandese ha ottenuto il tempo con le medie e non ha ancora utilizzato le soft. 16.38 La classifica parziale: 1 LewisMercedes1:19.837 2 2 ValtteriMercedes+0.344 23 CarlosFerrari+0.360 3 4 FernandoAlpine+0.383 2 5 Esteban OCON Alpine+0.398 2 6 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.420 27 Charles LECLERC Ferrari+0.523 3 8 Lance STROLL Aston Martin+0.590 2 9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.720 2 10 Daniel RICCIARDO McLaren+0.896 2 11 Lando NORRIS McLaren+0.920 2 12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.012 2 13 George RUSSELL Williams+1.189 2 14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.237 ...

