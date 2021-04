DIRETTA F1, GP Portogallo LIVE: Hamilton precede Verstappen, 4° Sainz (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.02 Sainz cambia le gomme e monta le medie. 17.01 Si alzano i tempi di Leclerc e Sainz con le soft, ora 1’24?5. 17.00 Anche Hamilton passa alle gomme medie. 17.00 Ora le Ferrari girano 1?2 più lente rispetto a Bottas, che però monta gomme medie. 16.59 La McLaren è più vicina alla Ferrari nella simulazione di passo gara. I tempi sono molto simili. 16.58 Importante 1’22?8 per Bottas con le soft. Verstappen in pista con le medie. 16.57 E’ costante il passo di Leclerc e Sainz. 1’23?9 l’ultima tornata del monegasco, 1’24?1 per lo spagnolo. 16.56 Le Mercedes entrano di nuovo in pista, Bottas con le medie e Hamilton con le soft. 16.55 Max Verstappen non sta girando in questa fase. 16.54 Già 11 giri ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02cambia le gomme e monta le medie. 17.01 Si alzano i tempi di Leclerc econ le soft, ora 1’24?5. 17.00 Anchepassa alle gomme medie. 17.00 Ora le Ferrari girano 1?2 più lente rispetto a Bottas, che però monta gomme medie. 16.59 La McLaren è più vicina alla Ferrari nella simulazione di passo gara. I tempi sono molto simili. 16.58 Importante 1’22?8 per Bottas con le soft.in pista con le medie. 16.57 E’ costante il passo di Leclerc e. 1’23?9 l’ultima tornata del monegasco, 1’24?1 per lo spagnolo. 16.56 Le Mercedes entrano di nuovo in pista, Bottas con le medie econ le soft. 16.55 Maxnon sta girando in questa fase. 16.54 Già 11 giri ...

