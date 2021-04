Destiny sarebbe potuto essere prodotto da Microsoft o da Sony

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Prima che Bungie accettasse un accordo di pubblicazione con Activision per il franchise di, lo studio ha considerato di firmare conper il franchise. Parlando a GamesBeat, l'ex alto dirigente di Bungie Martin O'Donnell ha detto che Bungie ha rifiutato le opportunità di partnership conperché queste società apparentemente volevano possedere la proprietà dell'IP e questo era un problema per Bungie. Lavorare con Activision ha permesso a Bungie di mantenere la proprietà dell'IP di, e questo è stato parte del motivo per cui Bungie ha firmato con il publisher di Call of Duty, ha detto O'Donnell. Nelle sue osservazioni, O'Donnell ha usato le virgolette quando ha detto che Activision "ha permesso" a Bungie di possedere, ...