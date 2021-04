De Luca sul Covid 19 in Campania: “Zona gialla non è ricreazione” (VIDEO) (Di venerdì 30 aprile 2021) Il governatore Vincenzo De Luca invita al rigore, annuncia l’apertura da domenica 2 maggio dell’hub di Capodichino e un’accelerazione per la campagna vaccinale nelle isole. Ironia sul Pnrr: “Sembra il nome di un convoglio ferroviario”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ironizza sul Pnrr, ovvero il Leggi su 2anews (Di venerdì 30 aprile 2021) Il governatore Vincenzo Deinvita al rigore, annuncia l’apertura da domenica 2 maggio dell’hub di Capodichino e un’accelerazione per la campagna vaccinale nelle isole. Ironia sul Pnrr: “Sembra il nome di un convoglio ferroviario”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della, Vincenzo De, ironizza sul Pnrr, ovvero il

