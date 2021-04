(Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le vaccinazioni stanno andando bene, ieri in Lombardia ne sono state fatte 115 mila e siamo ormai vicini, in tutto il paese, a quota 500 mila, stanno aumentando i guariti, si stanno svuotando i letti in terapia intensiva, se i dati andranno avanti così, con 400 mila vaccinazioni al giorno, penso che entroil ritornosia un obiettivo raggiungibile”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di Radio Capital.“Il mio obiettivo è arrivarecancellazione dellibertà – ha aggiunto -. Entro metàilpuò essere tranquillamente cancellato”.(ITALPRESS).

Advertising

fattoquotidiano : Il terrore corre nelle chat dei parlamentari leghisti, soprattutto quelli lombardi che hanno vissuto sulla propria… - Italpress : Covid, Salvini “A maggio si ritorna alla vita senza coprifuoco” - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Salvini “A maggio si ritorna alla vita senza coprifuoco” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Salvini “A maggio si ritorna alla vita senza coprifuoco” - - IlFattoNisseno : Covid, Salvini: “Entro metà maggio coprifuoco può essere eliminato” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

Il Fatto Quotidiano

... non decide più con la sua giunta ma con quello chedecide di fare. Forse ad andare a casa ... Travaglio, in effetti, è lo stesso che ridicolizzava Bertolaso e i suoi ospedalidefiniti "...... Zan e altre amenità" taglia corto il segretario della Lega, Matteo, da sempre perplesso ... Ora dobbiamo concentrarci nella lotta al. Le persone non si fermano per strada a parlare di ddl ...Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio Capital. "Il mio obiettivo é arrivare alla cancellazione del coprifuoco, alla libertá - ha aggiunto -. Entro metá maggio il coprifuoco ...Politici, intellettuali, giornalisti, influencer per mesi hanno dipinto il Pirellone come simbolo di inefficienza per colpire Attilio Fontana e l'amministrazione di centrodestra: ora non parla più nes ...