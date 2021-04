Covid in Italia: oggi 13.446 casi su 339mila tamponi e 263 decessi, in calo i ricoverati in intensiva (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 30 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore sono in lieve calo, 13.446 contro i 14.320 di ieri. I tamponi testati sono 338.771 e l’indice di positività scende al 3,9%. Anche i decessi nelle ultime 24 ore sono in leggero calo, 263 contro i 288 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.583 (-57), con 137 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi scendono a 436.270 (-2.439). I guariti nelle ultime 24 ore sono 15.621, in totale raggiungono quota 3.465.576. Per quanto riguarda i contagi su base regionale in testa c’è la Lombardia (2.214), poi la Campania (1.898) ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 aprile 2021)inbollettino del 30 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovidinelle ultime 24 ore sono in lieve, 13.446 contro i 14.320 di ieri. Itestati sono 338.771 e l’indice di positività scende al 3,9%. Anche inelle ultime 24 ore sono in leggero, 263 contro i 288 di ieri.in terapiasono 2.583 (-57), con 137 ingressi nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi scendono a 436.270 (-2.439). I guariti nelle ultime 24 ore sono 15.621, in totale raggiungono quota 3.465.576. Per quanto riguarda i contagi su base regionale in testa c’è la Lombardia (2.214), poi la Campania (1.898) ...

Advertising

ItaliaViva : Covid, Italia Viva deposita DDL per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta - ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - La7tv : #tagada L'andamento della pandemia #Covid in Italia nei numeri e nelle analisi di Nino @Cartabellotta: 'Ci sarà un… - DaniOrgoglioGob : RT @enzomarangio: Il calcio (del popolo) in Italia: - Per l'esame farsa di #Suarez (mai tesserato dalla #Juventus) si urla allo scandalo e… - lifestyleblogit : Covid Italia, Rezza: 'Lieve aumento Rt rientra in quadro stabilità' - -