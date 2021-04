Covid Emilia Romagna: aggiornato protocollo per la gestione dei contagi in classe (Di venerdì 30 aprile 2021) Quarantena fissata a 10 giorni per gli studenti con tampone negativo, considerati sempre contatti stretti dei propri compagni di classe, mentre per gli insegnanti, che non vengono considerati contatti stretti, non è previsto il regime di quarantena, anche se per precauzione verrà effettuato un test molecolare in tempi rapidissimi, entro 24, a cura della sanità pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) Quarantena fissata a 10 giorni per gli studenti con tampone negativo, considerati sempre contatti stretti dei propri compagni di, mentre per gli insegnanti, che non vengono considerati contatti stretti, non è previsto il regime di quarantena, anche se per precauzione verrà effettuato un test molecolare in tempi rapidissimi, entro 24, a cura della sanità pubblica. L'articolo .

Advertising

sbonaccini : Un saluto e un abbraccio ai ragazzi e alle ragazze del Reparto Covid dell’ospedale di Reggio Emilia. Grazie per tut… - RegioneER : Vaccinazioni anti-Covid, accordo con la @RegioneER : gli over 70 poco digitali potranno prenotare dai… - zazoomblog : Covid Emilia Romagna: aggiornato protocollo per la gestione dei contagi in classe - #Covid #Emilia #Romagna:… - bestiario : @soltantochiara @GiovanniFanfoni Infatti. Poi cambia da un giorno all’altro. Ora in Emilia Romagna i giorni sono di… - JPCK72 : RT @PicodaMirandola: 30 aprile 2021 EMILIA ROMAGNA: - 2019: 5.211 presenze in Pronto Soccorso - 2021: 2.749 presenze in Pr… -