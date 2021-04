Cotto e Mangiato ricetta del 30 aprile 2021: girelle danesi (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultima ricetta della settima e del mese di aprile per Tessa, che oggi ci prepara delle girelle danesi. La ricetta Per gli ingredienti avrai bisogno di: 250 grammi latte 10 grammi di lievito 1 uovo 200 grammi di zucchero 60 grammi di olio 550 grammi di farina Uvetta Per la crema: 500 ml latte Scorza di 1 Limone 4 tuorli 100 grammi di zucchero 40 grammi di farina Procedimento Per prima cosa sciogliere il lievito nel latte. Versare in una ciotola dunque aggiungere l’uovo lo zucchero e l’olio. Impastare e poi aggiungere adagio la farina. Lasciare crescere l’impasto due ore. Intanto prepara la crema: in un pentolino sul fuoco far bollire il latte con la scorza del limone a fette dentro, dunque aggiungere i tuorli lo zucchero e la farina. Mescolare finché non si rapprende. Quando ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 30 aprile 2021) Ultimadella settima e del mese diper Tessa, che oggi ci prepara delle. LaPer gli ingredienti avrai bisogno di: 250 grammi latte 10 grammi di lievito 1 uovo 200 grammi di zucchero 60 grammi di olio 550 grammi di farina Uvetta Per la crema: 500 ml latte Scorza di 1 Limone 4 tuorli 100 grammi di zucchero 40 grammi di farina Procedimento Per prima cosa sciogliere il lievito nel latte. Versare in una ciotola dunque aggiungere l’uovo lo zucchero e l’olio. Impastare e poi aggiungere adagio la farina. Lasciare crescere l’impasto due ore. Intanto prepara la crema: in un pentolino sul fuoco far bollire il latte con la scorza del limone a fette dentro, dunque aggiungere i tuorli lo zucchero e la farina. Mescolare finché non si rapprende. Quando ...

