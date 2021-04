' Corvo' al Consiglio superiore della magistratura | partono le inchieste

(Di venerdì 30 aprile 2021) AGI - Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e calunnia. Sono i reati per i quali procede la Procura di Roma in merito alla fuga di notizie relativo ad alcuni verbali di interrogatorio del 2019 dell'avvocato siciliano Piero Amara da parteProcura di Milano e finito alle redazioni di alcuni giornali. Una funzionaria del, Marcella Contrafatto, è indagata ed è già stata sospesa dal Csm e la sua abitazione e il suo ufficio sono stati perquisiti mentre davanti ai magistrati romani si è avvalsafacoltà di non rispondere. Una vicenda che apre scenari inquietanti e che ha portato il vicepresidente del Csm, David Ermini, a parlare di “manovre opache e destabilizzanti” di cui il...

Riguardo il '' e l'indagine su Contrafatto: "Una funzionaria del, in seguito alla perquisizione nella sede consiliare in ordine alla diffusione di materiale istruttorio coperto da ......dell'ex presidente delGiuseppe Conte che, grazie a lui, avrebbe ottenuto delle consulenze dal gruppo Acqua Marcia Spa (per un totale di circa 400 mila euro). Csm, indagini sul: ...La procura di Roma indaga per calunnia e rivelazione di segreto d'ufficio per i verbali d'interrogatorio dell'avvocato Amara inviati alle redazioni dei giornali. Sospesa una funzionaria che lavorava n ...Nel mirino il progetto di riqualificazione nelle aree dei quartieri a sud richiesto dall’associazione “Vivere Insieme” ...