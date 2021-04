Cinema | addio a May Wynn | la starlet di ‘L’ammutinamento del Caine’

(Di venerdì 30 aprile 2021) Los Angeles, 30 apr. – (Adnkronos) – May, ladegli anni ’50 che recitò nell’acclamato film “L’ammutinamento del Caine” accanto ad Humphrey Bogart, dove adottò il nome del suo personaggio per il suo nome d’arte, è morta all’età di 93 anni a Newport Beach, in California. L’annuncio della scomparsa, che risale al 22 marzo scorso, è stato pubblicato oggi da “The Hollywood Reporter”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cinema addio

Metro

... volto famoso delitaliano con amici e colleghi del calibro di Teo Teocoli e Christian De ... " Troppo presto " ha commentato in tv Boldi sull'alla sua amata compagna di vita " , aveva 47 ...alla privacy Facile, facile, senza troppi problemi di privacy e trattamento dei dati ... al ristorante, in albergo, al centro commerciale, in un ufficio pubblico, alo al museo, in una ...Condividi questo articolo:Los Angeles, 30 apr. – (Adnkronos) – May Wynn, la starlet degli anni ’50 che recitò nell’acclamato film “L’ammutinamento del Caine” accanto ad Humphrey Bogart, dove adottò il ...Massimo Boldi ha perso la moglie nel 2004, morta all’età di 47 anni per una malattia che, inizialmente, sembrava superata. L’attore ha parlato al pubblico a cuore aperto, svelando ai microfoni di Oggi ...