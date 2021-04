Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere sul green pass europeo (e poco tempo per farlo) (Di venerdì 30 aprile 2021) Il green pass europeoI prossimi due mesi saranno decisivi per capire se il green pass europeo, la carta verde per tornare a muoversi senza troppe restrizioni nei paesi dell’Unione, riuscirà nell’intento o finirà a lastricare la via delle buone intenzioni. Il certificato che dovrà attestare alle frontiere l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal coronavirus o il risultato negativo a un tampone molecolare effettuato nelle 48 o 72 ore precedenti al viaggio, fortemente voluto dalla Commissione in vista della stagione estiva, ha due test davanti a sé: uno tecnico e uno politico. Il primo partirà il 10 maggio. Un gruppo di 15 Stati dell’Unione, tra cui Francia, Italia, Germania ed Estonia (prima a presentare un modello di green pass), sperimenterà la rete ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) IlI prossimi due mesi saranno decisivi per capire se il, la carta verde per tornare a muoversi senza troppe restrizioni nei paesi dell’Unione, riuscirà nell’intento o finirà a lastricare la via delle buone intenzioni. Il certificato che dovrà attestare alle frontiere l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal coronavirus o il risultato negativo a un tampone molecolare effettuato nelle 48 o 72 ore precedenti al viaggio, fortemente voluto dalla Commissione in vista della stagione estiva, ha due test davanti a sé: uno tecnico e uno politico. Il primo partirà il 10 maggio. Un gruppo di 15 Stati dell’Unione, tra cui Francia, Italia, Germania ed Estonia (prima a presentare un modello di), sperimenterà la rete ...

Ultime Notizie dalla rete : sono ancora Rosario Livatino, beato quel giudice ... da quelle più note a quelle che sono state toccate dalla loro azione anche solo indirettamente. La ... Non aveva ancora compiuto 38 anni. Già, cosa aveva fatto Livatino? Secondo la sentenza, venne ...

La corsa a ostacoli di Draghi verso il Colle Uno può far finta di niente, nello stile del politicamente corretto visto che Mattarella è ancora in carica, ma le grandi manovre sono cominciate. Eccome. E neppure più tanto sottotraccia. Nei ...

«Ci sono ancora soggetti fragili in attesa del vaccino, fate alla svelta» Termoli Online Piazza Affari si prepara alle trimestrali delle banche. Ecco i titoli da tenere sotto osservazione Da Bpm a UniCredit, la mappa delle raccomandazioni degli analisti finanziari sul sistema creditizio italiano. Il quale continuerà ad avere il supporto della Bce ...

Israele, crolla tribuna a raduno religioso: 44 morti e 150 feriti Una tragedia di cui non sono ancora note le cause, forse una passerella scivolosa che ha fatto cadere decine e decine di persone che si sono letteralmente calpestate e asfissiate, ...

