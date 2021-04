Cattolicesimo globale, le sfide della Chiesa di domani (Di venerdì 30 aprile 2021) Divenuta, finalmente, Chiesa globale e non Chiesa occidentale con il Concilio Vaticano II, che a differenza del Concilio Vaticano I ha registrato un elevato numero di vescovi nativi di Paesi non occidentali e non missionari in quei Paesi, la Chiesa cattolica è chiamata ora a pensarsi anche diversamente. La necessità emerge anche dai numeri, parte importante della realtà. Rappresenta il 50% del cristianesimo globale, nel quale spicca non solo la riduzione del numero di cristiani europei, ma anche la trasformazione di quello latino americano, con la crescita tumultuosa delle Chiese pentecostali a discapito anche dei cattolici. Pochi notano che anche negli Stati Uniti i cattolici diminuiscono, nonostante si parli ancora di una loro affermazione. I dati europei colpiscono, soprattutto se ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Divenuta, finalmente,e nonoccidentale con il Concilio Vaticano II, che a differenza del Concilio Vaticano I ha registrato un elevato numero di vescovi nativi di Paesi non occidentali e non missionari in quei Paesi, lacattolica è chiamata ora a pensarsi anche diversamente. La necessità emerge anche dai numeri, parte importanterealtà. Rappresenta il 50% del cristianesimo, nel quale spicca non solo la riduzione del numero di cristiani europei, ma anche la trasformazione di quello latino americano, con la crescita tumultuosa delle Chiese pentecostali a discapito anche dei cattolici. Pochi notano che anche negli Stati Uniti i cattolici diminuiscono, nonostante si parli ancora di una loro affermazione. I dati europei colpiscono, soprattutto se ...

