Basket: Olimpia Milano costretta a gara-5. Il Bayern Monaco allunga i suoi playoff di Eurolega 2021 in un finale drammatico

finale drammatico e terza gara-5 che si giocherà martedì 4 maggio, dopo quelle tra Anadolu Efes e Real Madrid e tra Barcellona e San Pietroburgo. Il Bayern Monaco riesce a rimontare l'Olimpia Milano, Andrea Trinchieri ed Ettore Messina si sfideranno in un'ultima partita al Mediolanum Forum per decidere chi andrà a Colonia per le Final Four di Eurolega. 85-82 il finale di una partita in cui Malcolm Delaney domina con 28 punti, ma dove i 18 di Wade Baldwin e i 16 di un clamoroso Paul Zipser, specialmente nell'ultimo quarto, diventano decisivi. Per uno scherzo del destino, anche la valutazione complessiva delle due squadre è perfettamente comparabile col punteggio: 86-85 per il Bayern. Parte bene Milano, ...

