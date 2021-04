Alfonso Signorini | Francesca Cipriani si candida per il GF Vip 6 | “Voglio tornare nella casa”

(Di sabato 1 maggio 2021)da settimane è al lavoro al cast del Grande Fratello Vip 6, ma per ora non ha fatto nemmeno mezzo nome. C’è però un bel personaggio che vorrebbe far parte della prossima edizione. Ospite aChiha rivelato che le piacerebbedi Cinecittà. “Dopo tanti anni mi piacerebbe varcare nuovamente la porta rossa. Il GF Vip mi piacerebbe tantissimo sicuramente. Un reality bellissimo, il primo amore non si scorda mai. Devo dire grazie al format del Grande Fratello, che nel 2006 mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere. Vorrei tornarci ora che sono conosciuta. Sarebbe un’emozione molto grande. Sarei molto contente di farlo, penso che molte persone sarebbero felici di vedermi”. Spero che ...

Avevo incontrato gli autori e ancheperché mi volevano nella casa. Non siamo arrivati ad un accordo. Non so se parteciperei ad un reality perché non credo di essere adatto'.Pio e Amedeo si sono lasciati andare ad una intervista ai microfoni di Chi, il settimanale diretto daed hanno espresso quello che è il loro sogno, che ad oggi sembra essere ...Pietro Delle Piane torna a parlare dopo il caos creato con la sua dichiarazione a “Live Non è la D’Urso” dove ha candidamente fatto sapere che durante il reality ...Le prime novità del palinsesto di Canale 5 per l'autunno 2021: confermato il Grande Fratello Vip con Signorini ...