Wta 1000 Madrid 2021 | Barty e Bencic in scioltezza | subito fuori Svitolina e Martic

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) Si chiude la prima giornata del torneo Wtadi. In mattinata non hanno avuto particolari problemi nel superare il primo turno Kiki Bertens, Angelique Kerber ed Ons Jabeur, che hanno eliminato rispettivamente Jimenez Kasintseva, Vondrousova e Shvedova. Tutto facile anche per Petra Kvitova, che stacca il pass per il secondo turno dopo il ritiro di Bouzkova a metà del secondo parziale; la prima grande sorpresa della competizione riguarda l’eliminazione di Elinaper mano di Jil Teichmann, brava a rimontare l’ucraina e ad imporsi in tre set. Successi agevoli anche per Johanna Konta, Paula Badosa e Veronika Kudermetova, tutte vincitrici in due set dei rispettivi incontri con Putintseva, Krejcikoca e Vesnina. La numero uno del ranking Wta, Ashleigh, si sbarazza di Rogers in ...