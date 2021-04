William non perdona Meghan Markle per come ha trattato Kate Middleton: lo sgambetto sui gioielli reali (Di giovedì 29 aprile 2021) Nonostante tutti sperassero che i funerali del principe Filippo fossero il momento per ricucire i rapporti familiari, tra Meghan Markle e i cognati William e Kate Middleton la frattura sarebbe insanabile. Il Duca di Cambridge non avrebbe digerito il modo in cui la moglie del fratello Harry avrebbe trattato la futura Regina, sempre più amata dai sudditi. La vendetta si sarebbe consumata alla luce adamantina dei gioielli della Corona, con il divieto per Meghan di prenderli in prestito, compresi quelli di Lady Diana. Meghan Markle non potrà più indossare i gioielli della Corona È The Sun a riportare come dietro la decisione della Regina Elisabetta di vietare a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Nonostante tutti sperassero che i funerali del principe Filippo fossero il momento per ricucire i rapporti familiari, trae i cognatila frattura sarebbe insanabile. Il Duca di Cambridge non avrebbe digerito il modo in cui la moglie del fratello Harry avrebbela futura Regina, sempre più amata dai sudditi. La vendetta si sarebbe consumata alla luce adamantina deidella Corona, con il divieto perdi prenderli in prestito, compresi quelli di Lady Diana.non potrà più indossare idella Corona È The Sun a riportaredietro la decisione della Regina Elisabetta di vietare a ...

