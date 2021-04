Veicoli commerciali, Acea: vendite UE in aumento (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Crescono a marzo le immatricolazioni dei Veicoli commerciali nell’area UE, Efta e Regno Unito: le vendite sono state pari a 273.600, ovvero l’86% in più rispetto allo stesso mese del 2020. Nella sola Unione europea le nuove immatricolazioni sono cresciute del 95,3%. Secondo l’associazione dei costruttori europei Acea, gli aumenti sono legati soprattutto alla bassa base di confronto dello scorso anno in piena pandemia e alle restrizioni diffuse. Guardando ai singoli Paesi, si registrano forti rialzi: l’Italia ha riportato l’aumento più elevato (+215,3%), seguita da Francia (+166,7%), Spagna (+151,7%) e Germania (+34,2%). Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Crescono a marzo le immatricolazioni deinell’area UE, Efta e Regno Unito: lesono state pari a 273.600, ovvero l’86% in più rispetto allo stesso mese del 2020. Nella sola Unione europea le nuove immatricolazioni sono cresciute del 95,3%. Secondo l’associazione dei costruttori europei, gli aumenti sono legati soprattutto alla bassa base di confronto dello scorso anno in piena pandemia e alle restrizioni diffuse. Guardando ai singoli Paesi, si registrano forti rialzi: l’Italia ha riportato l’più elevato (+215,3%), seguita da Francia (+166,7%), Spagna (+151,7%) e Germania (+34,2%).

