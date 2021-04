Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la sesta (Di giovedì 29 aprile 2021) Qual è la trama della prossima puntata, la sesta, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni nell’episodio dal titolo “Il confine” l’attenzione sarà incentrata sul caso del padre di Federica, una giovane ragazza non vedente, che verrà ritrovato senza vita. Una morte inaspettata e avvolta dal mistero che porterà Francesco e Vincenzo ad indagare su un piccolo paese di confine, dove le piccole rivalità sono ancora all’ordine del giorno e spesso finiscono per scontrarsi con degli amori segreti. Un caso che impegnerà Vincenzo e Francesco, i quali si impegneranno con tutte le loro forze per portare alla luce la verità e capire come sono andate realmente le cose, dando le dovute spiegazioni a ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) Qual è la, la, di Undal6 – Iin onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni nell’episodio dal titolo “Il confine” l’attenzione sarà incentrata sul caso del padre di Federica, una giovane ragazza non vedente, che verrà ritrovato senza vita. Una morte inaspettata e avvolta dal mistero che porterà Francesco e Vincenzo ad indagare su un piccolo paese di confine, dove le piccole rivalità sono ancora all’ordine del giorno e spesso finiscono per scontrarsi con degli amori segreti. Un caso che impegnerà Vincenzo e Francesco, i quali si impegneranno con tutte le loro forze per portare alla luce la verità e capire come sono andate realmente le cose, dando le dovute spiegazioni a ...

