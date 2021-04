Ultime Notizie Roma del 29-04-2021 ore 09:10 (Di giovedì 29 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione giovedì 29 aprile in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid e nel primo piano Qual è 344 registrate nelle Ultime 24 ore L’Italia ha superato le 120 mila vittime per il secondo i dati di ieri del Ministero della Salute la variante indiana a fa paura il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato oppure transitato anche in Bangladesh oltre che in India la variante è stata sequenziata in almeno 17 paesi in tutto il mondo tra cui l’Italia secondo quanto rivelato dalla Organizzazione Mondiale della sanità allo msd ieri si contano 13385 positivi al Virus Come dicevamo in apertura 344 decessi il tasso di positività risale al 4% la cronaca due persone sono morte ieri seuna ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione giovedì 29 aprile in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza covid e nel primo piano Qual è 344 registrate nelle24 ore L’Italia ha superato le 120 mila vittime per il secondo i dati di ieri del Ministero della Salute la variante indiana a fa paura il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato oppure transitato anche in Bangladesh oltre che in India la variante è stata sequenziata in almeno 17 paesi in tutto il mondo tra cui l’Italia secondo quanto rivelato dalla Organizzazione Mondiale della sanità allo msd ieri si contano 13385 positivi al Virus Come dicevamo in apertura 344 decessi il tasso di positività risale al 4% la cronaca due persone sono morte ieri seuna ...

