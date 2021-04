Ubriachi bloccano il bus e tentano di aggredire l' autista | denunciati a Olbia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ubriachi bloccano

La Nuova Sardegna

Coppia di Olbia ubriaca blocca l'autobus. Un uomo ed una donna, rispettivamente di 35 e 40 anni , sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Olbia per interruzione di un servizio pubblico, ......la "modalità sbronzo" situtte le funzioni più social dello smartphone. L'utente non potrà inviare alcun tipo di messaggio. A portata di swipe Per smettere di inviare messaggi da...OLBIA. Hanno bloccato per oltre 30 minuti un bus del servizio pubblico, cercando di aggredire fisicamente l'autista e il controllore che contestavano loro la mancanza di biglietto. È accaduto nei gior ...Olbia. Qualche giorno fa ad Olbia, un uomo e una donna di 35 e 40 anni sono stati denunciati per interruzione di un servizio pubblico, danneggiamento, ...