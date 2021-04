Toscana, servizio civile regionale: nuovo bando di Giovanisì. Ci sono 2.639 posti per 400 progetti (Di giovedì 29 aprile 2021) Migliaia di posti disponibili per ragazze e ragazzi, centinaia di progetti, un amplissimo ventaglio di opportunità per crescere, misurare le proprie capacità e praticare cittadinanza attiva. È il nuovo bando del servizio civile regionale promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, il progetto dedicato all’autonomia dei giovani. È on line da oggi giovedì 29 aprile 2021. Porterà alla selezione di 2639 giovani, di età compresa tra 18 e 29 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) Migliaia didisponibili per ragazze e ragazzi, centinaia di, un amplissimo ventaglio di opportunità per crescere, misurare le proprie capacità e praticare cittadinanza attiva. È ildelpromosso dalla Regionenell’ambito di, il progetto dedicato all’autonomia dei giovani. È on line da oggi giovedì 29 aprile 2021. Porterà alla selezione di 2639 giovani, di età compresa tra 18 e 29 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

