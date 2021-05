Tianhe-1 è in orbita, nasce la Stazione Spaziale Cinese (Di giovedì 29 aprile 2021) Con un perfetto decollo del vettore pesante Lunga Marcia 5B, è stata immesso in orbita il modulo centrale della prima Stazione Spaziale permanente Cinese. Da oggi vi sono di nuovo due stazioni spaziali sopra le nostre teste. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 29 aprile 2021) Con un perfetto decollo del vettore pesante Lunga Marcia 5B, è stata immesso inil modulo centrale della primapermanente. Da oggi vi sono di nuovo due stazioni spaziali sopra le nostre teste.

