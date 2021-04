The Last of Us: il film è stato cancellato perché rischiava di essere troppo action (Di giovedì 29 aprile 2021) Il film ispirato a The Last of Us è stato cancellato perché i produttori puntavano a realizzare un grandioso film d'azione, ma gli autori del videogame si sarebbero opposti. Prima di dar vita a una serie tv (in preparazione per HBO), il popolare videogame The Last of Us, ritenuto da sempre incredibilmente cinematografico, doveva per l'appunto diventare un film, ma il progetto è fallito a causa delle scene d'azione. Il regista del gioco originale Neil Druckmann ha recentemente rivelato le ragioni che hanno portato alla cancellazione dell'adattamento cinematografico di The Last of Us dovute, proprio, alla volontà dei produttori di realizzare uno spettacolare film d'azione, idea bocciata dai creatori della Naughty Dog. Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021) Ilispirato a Theof Us èi produttori puntavano a realizzare un grandiosod'azione, ma gli autori del videogame si sarebbero opposti. Prima di dar vita a una serie tv (in preparazione per HBO), il popolare videogame Theof Us, ritenuto da sempre incredibilmente cinematografico, doveva per l'appunto diventare un, ma il progetto è fallito a causa delle scene d'azione. Il regista del gioco originale Neil Druckmann ha recentemente rivelato le ragioni che hanno portato alla cancellazione dell'adattamento cinematografico di Theof Us dovute, proprio, alla volontà dei produttori di realizzare uno spettacolared'azione, idea bocciata dai creatori della Naughty Dog. Il ...

