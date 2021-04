Sondaggi Isola dei Famosi 2021: Miryea, Manuela, Roberto e Ubaldo | Chi lascerà il reality? (Di giovedì 29 aprile 2021) Sondaggi Isola dei Famosi 2021: ecco cosa dice il web in merito al televoto di questa settimana Torniamo a parlare L'articolo Sondaggi Isola dei Famosi 2021: Miryea, Manuela, Roberto e Ubaldo Chi lascerà il reality? proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 29 aprile 2021)dei: ecco cosa dice il web in merito al televoto di questa settimana Torniamo a parlare L'articolodeiChiil? proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

BlobRai3 : RT @ilfuoriuscito: ... quindi FrateIIi d'Italia è il terzo partito nei sondaggi perché pesca voti nel pubblico dell'isola. Fila tutto. #Blob - ilfuoriuscito : ... quindi FrateIIi d'Italia è il terzo partito nei sondaggi perché pesca voti nel pubblico dell'isola. Fila tutto. #Blob - Mariaenza15 : Non so se sono io che non capisco o cosa leggendo su Instagram dai sondaggi dei naufraghi del isola non piace nessu… - m89012196 : @Giusepp92635258 Qua non votano tutti ho fatto tanti sondaggi e la maggior parte danni pochi voti. Penso che sia un… - infoitcultura : Isola dei famosi, Vera Gemma eliminata? I sondaggi -