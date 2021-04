Sindaco minacciato da 'Freddy Krueger': escalation di intimidazioni, l'ultima foto con la testa spaccata (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo due mesi di minacce Daniel Siccardi ha deciso di denunciare l'escalation di minacce da parte di uno sconosciuto che si firma Freddy Krueger. Il Sindaco di Sindaco di Ornago, paese di 5mila ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo due mesi di minacce Daniel Siccardi ha deciso di denunciare l'di minacce da parte di uno sconosciuto che si firma. Ildidi Ornago, paese di 5mila ...

