Si è spento Fausto Federiconi | per tutti Furcinon | il titolare di una conosciutissima norcineria del centro Era il papà di Franco

(Di giovedì 29 aprile 2021) SENIGALLIA - Commercio in lutto per la scomparsa didetto. Eradi una, una delle botteghe storiche delle Marche in via Cavour instorico. Attività ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : spento Fausto

corriereadriatico.it

SENIGALLIA - Commercio in lutto per la scomparsa diFedericoni detto Furcinon. Era titolare di una norcineria, una delle botteghe storiche delle Marche in via Cavour in centro storico. Attività che da anni orta avanti il figlio Franco presidente ...Qualche tempo fa la montagna ha perso un grande amico e conoscitore: si èl'alpinista quaronese Giovanni Galli . Lo ricorda ora l'amico Danilo Saettone, anche lui ... Gianni e, con altri ...Commercio in lutto per la scomparsa di Fausto Federiconi detto Furcinon. Era titolare di una norcineria, una delle botteghe ...L’annuncio durante la cerimonia: il generale Figliuolo conferma che ripartiranno le somministrazioni. In via Gleno dosi a circa la metà di detenuti e personale ...