Serie A, le designazioni arbitrali per la 34ª giornata di campionato (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 34ª giornata di Serie A, la quindicesima del girone di ritorno L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 34ª giornata di Serie A, la quindicesima del girone di ritorno. BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00 DIONISI PAGANESSI – LO CICERO IV: SANTORO VAR: VALERI AVAR: CARBONE CROTONE – INTER Sabato 01/05 h. 18.00 PRONTERA MASTRODONATO – MARGANI IV: PEZZUTO VAR: MANGANIELLO AVAR: DI VUOLO H. VERONA – SPEZIA Sabato 01/05 h. 15.00 VOLPI COLAROSSI – MOKHTAR IV: ORSATO VAR: DOVERI AVAR: PRETI LAZIO – GENOA h. 12.30 GIACOMELLI BACCINI – BOTTEGONI IV: ABISSO VAR: DI PAOLO AVAR: DE MEO MILAN – BENEVENTO Sabato 01/05 h. 20.45 CALVARESE PASSERI – COSTANZO IV: FOURNEAU VAR: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono state comunicate leper la 34ªdiA, la quindicesima del girone di ritorno L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note leper la 34ªdiA, la quindicesima del girone di ritorno. BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00 DIONISI PAGANESSI – LO CICERO IV: SANTORO VAR: VALERI AVAR: CARBONE CROTONE – INTER Sabato 01/05 h. 18.00 PRONTERA MASTRODONATO – MARGANI IV: PEZZUTO VAR: MANGANIELLO AVAR: DI VUOLO H. VERONA – SPEZIA Sabato 01/05 h. 15.00 VOLPI COLAROSSI – MOKHTAR IV: ORSATO VAR: DOVERI AVAR: PRETI LAZIO – GENOA h. 12.30 GIACOMELLI BACCINI – BOTTEGONI IV: ABISSO VAR: DI PAOLO AVAR: DE MEO MILAN – BENEVENTO Sabato 01/05 h. 20.45 CALVARESE PASSERI – COSTANZO IV: FOURNEAU VAR: ...

Advertising

spaziocalcio : #SerieB, le designazioni arbitrali: sabato si gioca la quartultima giornata - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: #Arbitri Serie A: #Rizzoli non ferma #Orsato, Calvarese per il #Milan, Chiffi alla #Juve. Tutte le designazioni della 34esima… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Arbitri Serie A: #Rizzoli non ferma #Orsato, Calvarese per il #Milan, Chiffi alla #Juve. Tutte le designazioni della 34esima… - cmdotcom : #Arbitri Serie A: #Rizzoli non ferma #Orsato, Calvarese per il #Milan, Chiffi alla #Juve. Tutte le designazioni del… - sportface2016 : Designazioni arbitrali: #CrotoneInter a Prontera, #MilanBenevento a #Calvarese -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Serie B 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 35.ma giornata Le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021 che si giocherà sabato. Serie B 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 35.ma giornata ASCOLI " EMPOLI h. 14.00 SOZZA ROSSI M. " MIELE IV: MAGGIONI BRESCIA " SPAL h. 14.00 MASSIMI DI GIOIA " DELLA CROCE IV: GARIGLIO ...

Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 34.ma giornata Le designazioni arbitrali per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 che prenderà il via sabato. Serie A 2020/2021: le designazioni arbitrali per la 34.ma giornata BOLOGNA " FIORENTINA h. 15.00 DIONISI PAGANESSI " LO CICERO IV: SANTORO VAR: VALERI AVAR: CARBONE CROTONE " INTER Sabato 01/05 h. 18.

Serie A, le designazioni arbitrali per la 34ª giornata di campionato Calcio News 24 Arbitro Udinese Juve: designato il fischietto del match E’ stato reso noto il nome dell’arbitro di Udinese Juve. La partita si giocherà domenica alle 18 allo stadio Friuli L’Aia ha comunicato il nome dell’arbitro di Udinese Juve, sfida in programma domenic ...

UFFICIALE – Per Napoli-Cagliari scelto Fabbri. Al Var chi c’è? Sempre Mazzoleni L’AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la prossima giornata di Serie A. Fabbri arbitrerà Napoli-Cagliari e al Var… Il solito Mazzoleni. Ancora una volta in Sala Var ci sarà Mazzoleni, che i ...

Learbitrali per la trentacinquesima giornata del campionato diB 2020/2021 che si giocherà sabato.B 2020/2021: learbitrali per la 35.ma giornata ASCOLI " EMPOLI h. 14.00 SOZZA ROSSI M. " MIELE IV: MAGGIONI BRESCIA " SPAL h. 14.00 MASSIMI DI GIOIA " DELLA CROCE IV: GARIGLIO ...Learbitrali per la trentaquattresima giornata del campionato diA 2020/2021 che prenderà il via sabato.A 2020/2021: learbitrali per la 34.ma giornata BOLOGNA " FIORENTINA h. 15.00 DIONISI PAGANESSI " LO CICERO IV: SANTORO VAR: VALERI AVAR: CARBONE CROTONE " INTER Sabato 01/05 h. 18.E’ stato reso noto il nome dell’arbitro di Udinese Juve. La partita si giocherà domenica alle 18 allo stadio Friuli L’Aia ha comunicato il nome dell’arbitro di Udinese Juve, sfida in programma domenic ...L’AIA ha comunicato le designazioni ufficiali per la prossima giornata di Serie A. Fabbri arbitrerà Napoli-Cagliari e al Var… Il solito Mazzoleni. Ancora una volta in Sala Var ci sarà Mazzoleni, che i ...