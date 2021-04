Salvare la stagione e scrivere la storia Roma ad Old Trafford contro i fantasmi del passato

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) Quella macchia del 10 aprile del 2007 che offrì un pesantissimo 7-1, è stata già parzialmente coperta con un 3-0 rifilato al Barcellona in una sensazionale rimonta in quello stesso giorno ma del 2018. Quattordici anni dopo però, il destino offre di nuovo il Manchester United sulla strada per la finale di Danzica del 26 maggio di Europa League. E lae il suo popolo si trovano nuovamente di fronte ai, ai desideri di rivincita per una notte che fa male ancora oggi. Una ferita che non brucia per i vari Dzeko, Veretout e che forse brucia per Lorenzo Pellegrini che quel giorno non aveva che 11 anni. Sicuramente, la folla che si è radunata fuori Trigoria qualcosa deve aver fatto capire ai vari calciatori che in giallorosso non ci sono cresciuti e che stasera vogliono regalare ai tifosi qualcosa in più di una gioia. Si gioca per la ...