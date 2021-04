Rugby: gli All Blacks sul mercato, in vendita una quota (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto si può comprare, al giusto prezzo. Una legge di mercato che spesso si scontra con il romanticismo e la tradizione, ma una legge di mercato sempre più reale. Lo sanno in Nuova Zelanda, dove la Federazione ha annunciato le trattative per cedere una quota della parte commerciale del Rugby neozelandese al fondo d’investimento statunitense Silver Lake. Per la precisione, le federazioni delle province neozelandesi hanno dato il via libera alla cessione del 12,5% delle quote commerciali a Silver Lake, quote che ovviamente comprendono anche il marketing e il merchandising che ruota attorno agli All Blacks, cioè l’asset più ricco e importante della NZR. Una scelta dolorosa e che non arriva all’unanimità. Se le province appoggiano la decisione dell’NZR, non così i giocatori, con l’associazione che li ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto si può comprare, al giusto prezzo. Una legge diche spesso si scontra con il romanticismo e la tradizione, ma una legge disempre più reale. Lo sanno in Nuova Zelanda, dove la Federazione ha annunciato le trattative per cedere unadella parte commerciale delneozelandese al fondo d’investimento statunitense Silver Lake. Per la precisione, le federazioni delle province neozelandesi hanno dato il via libera alla cessione del 12,5% delle quote commerciali a Silver Lake, quote che ovviamente comprendono anche il marketing e il merchandising che ruota attorno agli All, cioè l’asset più ricco e importante della NZR. Una scelta dolorosa e che non arriva all’unanimità. Se le province appoggiano la decisione dell’NZR, non così i giocatori, con l’associazione che li ...

Advertising

TirrenoLivorno : ?? RUGBY. Una giornata memorabile per i giovani ‘leoncini’. Quando hanno finalmente iniziato gli allenamenti con con… - Dtti_digitale : Il meglio del grande rugby europeo a livello di club è su Sky, con la Heineken Champions Cup e la Challenge Cup. In… - Marcletiz : Rugby, il mito All Blacks cede alla finanza: il marchio e tutti i diritti ceduti in parte ad un fondo Usa per 230 m… - Simona49488483 : RT @ccstantz: IL RUGBY NON GLI È PIACIUTO PERCHÉ ERANO TUTTI SPORCHI DI FANGO TOMMASO ICONICO DA SEMPRE #ILPUNTOZ #TZVIP - LNera_ : e invece tra gli sport ricordo: tennis, sci, nuoto, danza... no rugby, no calcio #ilpuntoz -