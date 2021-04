Regionale 8, Casartigiani: «finalmente un passo in avanti» (Di giovedì 29 aprile 2021) «finalmente registriamo un significativo passo in avanti nell’iter procedurale per la realizzazione della Regionale 8». È quanto dichiara il segretario provinciale di Casartigiani Taranto Stefano Castronuovo commentando la notizia della consegna, da parte della Provincia di Taranto, delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia per il progetto della Taranto-Avetrana.«Dopo oltre 30 anni di attese e rimbalzi di responsabilità, – aggiunge ancora – siamo contenti che si stia lavorando per consegnare al territorio ionico, nel più breve tempo possibile, un’opera infrastrutturale strategica». Si attende ora il parere della Regione Puglia, chiamata ad esprimersi entro 90 giorni, prima della pubblicazione della gara di appalto.«Sperando che la documentazione inviata sia idonea, ringraziamo il Presidente ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 29 aprile 2021) «registriamo un significativoinnell’iter procedurale per la realizzazione della8». È quanto dichiara il segretario provinciale diTaranto Stefano Castronuovo commentando la notizia della consegna, da parte della Provincia di Taranto, delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia per il progetto della Taranto-Avetrana.«Dopo oltre 30 anni di attese e rimbalzi di responsabilità, – aggiunge ancora – siamo contenti che si stia lavorando per consegnare al territorio ionico, nel più breve tempo possibile, un’opera infrastrutturale strategica». Si attende ora il parere della Regione Puglia, chiamata ad esprimersi entro 90 giorni, prima della pubblicazione della gara di appalto.«Sperando che la documentazione inviata sia idonea, ringraziamo il Presidente ...

Advertising

elenaricci1491 : «Finalmente registriamo un significativo passo in avanti nell'iter procedurale per la realizzazione della Regionale… - TarantiniTime : «Finalmente registriamo un significativo passo in avanti nell'iter procedurale per la realizzazione della Regionale… - manduriaoggi : #Attualità - #Regionale 8, Casartigiani: «Finalmente un passo in avanti» - CandelliAngelo : Regionale 8, Casartigiani: «Finalmente un passo in avanti» - Canale189 : Regionale 8, Casartigiani: «Finalmente un passo in avanti» -