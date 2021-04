Ranking ATP, la classifica degli italiani nella Race verso le Finals di Torino. Jannik Sinner il migliore (Di giovedì 29 aprile 2021) Un 2021 finora ricco di grandi soddisfazioni per il tennis italiano. Tre titoli ATP, tanti successi e risultati di prestigio come la finale di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami. Tutti traguardi che permettono di sognare in vista delle ATP di Finals di Torino, dove tra i migliori otto del mondo potrebbe esserci proprio un nostro portacolori. Attualmente il migliore è proprio Jannik Sinner, che si trova in settima posizione con 1220 punti. Detto di Miami, all’altoatesino vanno aggiunti anche i punti guadagnati con la vittoria ad inizio anno nel torneo di Melbourne e la semifinale raggiunta a Barcellona. Adesso per il nativo di San Candido l’obiettivo è quello di fare bene a Madrid, Internazionali d’Italia e poi Roland Garros per cullare davvero il sogno ATP ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Un 2021 finora ricco di grandi soddisfazioni per il tennis italiano. Tre titoli ATP, tanti successi e risultati di prestigio come la finale dinel Masters 1000 di Miami. Tutti traguardi che permettono di sognare in vista delle ATP didi, dove tra i migliori otto del mondo potrebbe esserci proprio un nostro portacolori. Attualmente ilè proprio, che si trova in settima posizione con 1220 punti. Detto di Miami, all’altoatesino vanno aggiunti anche i punti guadagnati con la vittoria ad inizio anno nel torneo di Melbourne e la semifinale raggiunta a Barcellona. Adesso per il nativo di San Candido l’obiettivo è quello di fare bene a Madrid, Internazionali d’Italia e poi Roland Garros per cullare davvero il sogno ATP ...

