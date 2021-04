PS5, Xbox Series X/S, l'impatto del COVID-19 e molto altro in un sondaggio rivolto agli sviluppatori (Di giovedì 29 aprile 2021) L'ultimo sondaggio sullo stato del settore della Game Developers Conference è stato pubblicato di recente ed è particolarmente interessante per una serie di sviluppi recenti come il lancio di PS5 e Xbox Series X/S, la pandemia di COVID-19, i sindacati e altro ancora. Più di 3.000 sviluppatori hanno preso parte al sondaggio. Partendo dalla pandemia, il 44% degli sviluppatori intervistati ha affermato che il proprio gioco ha subito un rinvio a causa della crisi sanitaria. Questo dato è aumentato del 33% dall'ultimo sondaggio che è stato condotto nell'estate 2020. Giochi come Gotham Knights, Hogwarts Legacy e The Lord of the Rings: Gollum sono solo alcuni esempi di giochi di alto profilo rinviati nel 2021. Mentre gli studi potrebbero aver ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) L'ultimosullo stato del settore della Game Developers Conference è stato pubblicato di recente ed è particolarmente interessante per una serie di sviluppi recenti come il lancio di PS5 eX/S, la pandemia di-19, i sindacati eancora. Più di 3.000hanno preso parte al. Partendo dalla pandemia, il 44% degliintervistati ha affermato che il proprio gioco ha subito un rinvio a causa della crisi sanitaria. Questo dato è aumentato del 33% dall'ultimoche è stato condotto nell'estate 2020. Giochi come Gotham Knights, Hogwarts Legacy e The Lord of the Rings: Gollum sono solo alcuni esempi di giochi di alto profilo rinviati nel 2021. Mentre gli studi potrebbero aver ...

Advertising

irmaospiologo : ?? ASSISTA AGORA, Ricardo 'Titi' no @SBT_Games - doug_jc : RT @irmaospiologo: ?? ASSISTA AGORA, Ricardo 'Titi' no @SBT_Games - irmaospiologo : ?? ASSISTA AGORA, Ricardo 'Titi' no @SBT_Games - irmaospiologo : ?? ASSISTA AGORA, Ricardo 'Titi' no @SBT_Games - livio50435439 : RT @Dark__Shadows97: La cosa bella era che i boxari prendevano in giro Wreckfest su PS5 perché non aveva upgrade NextGen gratuito mentre su… -