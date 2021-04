Posillipo | la Polizia interrompe due feste notturne | multa per 19 persone

(Di giovedì 29 aprile 2021) Cronaca di Napoli: stanotte laha interrotto dueche si stavamo tenendo in un’abitazione e in un B&B del quartiere. Stanotte gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marechiaro hanno udito schiamazzi e musica ad alto volume provenire da un’abitazione. Una volta all’interno,

Inoltre, poco dopo, nel percorrere viahanno notato numerose persone che stavano entrando in un B&B e hanno effettuato un controllo all'interno della struttura dove hanno sorpreso 13 ...Stamattina gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in viaangolo via Belsito per la segnalazione di una persona intenta ad imbrattare il muro perimetrale del sacrario militare "Mausoleo di". La scritta recava una sigla del tifo ...Stavano festeggiando un compleanno in casa, ma la musica ad alto volume ha attirato la Polizia, che è intervenuta multando sei giovani per inottemperanza alla normativa anti-Covid. E’ accaduto stanott ...Stanotte gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marechiaro hanno udito schiamazzi e musica ad alto volume provenire ...