Porto di Taranto, incidente sul lavoro: un morto Nel pomeriggio. Cordoglio del sindaco (Di giovedì 29 aprile 2021) Un giovane, Natalino Albano di 48 anni, è morto nell'incidente oggi pomeriggio nel Porto di Taranto. Quarto sporgente. Durante la manovra di trasporto di pale eoliche (stando a prime ricostruzioni) l'uomo, dipendente di Peyrani sud, nel tentativo di non perdere l'equilibrio, è invece rovinosamente caduto sulla banchina. Non c'è stato nulla da fare. Secondo fonte sindacale, 24 ore di sciopero dalla mezzanotte. —– Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: L'amministrazione Melucci esprime il cordoglio della città di Taranto per la tragica scomparsa di un giovane lavoratore nell'area portuale. Ancora una volta assistiamo a un infortunio sul lavoro, una vita che viene strappata ai suoi affetti più cari.

smilypapiking : RT @ardigiorgio: Per il sindaco di Taranto una tappa di costa crociere (in cambio di un anno parcheggiata accesa al porto per covid) è “una… - smilypapiking : RT @ardigiorgio: è morto sul lavoro un operaio precipitato per 20 metri da una gru al porto mercantile di Taranto. Era addetto al carico pa… - SpinelliFs : RT @CislTaBr: #Taranto Incidente mortale oggi al #IVSporgente del #porto Solidarietà alla famiglia del giovane #NatalinoAlbano @gianfr_sola… - CFumarola : RT @CislTaBr: #Taranto Incidente mortale oggi al #IVSporgente del #porto Solidarietà alla famiglia del giovane #NatalinoAlbano @gianfr_sola… - palabritadepape : RT @PippiCalz: Natalino Albano, operaio, 49 anni. In-sicurezza sul lavoro. #Mortisullavoro #Stragequotidiana -