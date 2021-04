Pompei, ragazza di 24 anni trovata morta con le caviglie spezzate e ferite da coltellate sull’addome (Di giovedì 29 aprile 2021) Giallo sulla morte di una giovane ragazza a Pompei (Napoli). Sul corpo i sanitari hanno riscontrato segni di coltellate all’addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie. La vittima era nata il 30 aprile del 1997, domani avrebbe compiuto 24 anni. La giovane è morta poco dopo essere stata soccorsa dal 118. In un primo momento la ragazza sembrava essere rimasta vittima di un’aggressione sessuale, ma nel corso della serata gli investigatori sembrano propendere per l’ipotesi di un suicidio. Un volo fatale che spiegherebbe anche le caviglie fratturate. Lo riporta Repubblica. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castellammare di Stabia e di Pompei. Non si esclude nessuna pista, anche quella di un ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) Giallo sulla morte di una giovane(Napoli). Sul corpo i sanitari hanno riscontrato segni diall’addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le. La vittima era nata il 30 aprile del 1997, domani avrebbe compiuto 24. La giovane èpoco dopo essere stata soccorsa dal 118. In un primo momento lasembrava essere rimasta vittima di un’aggressione sessuale, ma nel corso della serata gli investigatori sembrano propendere per l’ipotesi di un suicidio. Un volo fatale che spiegherebbe anche lefratturate. Lo riporta Repubblica. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Castellammare di Stabia e di. Non si esclude nessuna pista, anche quella di un ...

