Perché la legge UE sulla rimozione dei contenuti terroristici dalle piattaforme entro un’ora è controversa (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Unione europea ha deciso di adottare una legge che impone la rimozione di contenuti classificati come terroristici entro un’ora dalla notifica da parte delle autorità nazionali. Il provvedimento entrerà in vigore a dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE e, a quel punto, dovrà essere messo in atto da ognuno dei paesi membri. Quelli che accolgono la legge con maggiore spirito critico parlando della possibilità che questo provvedimento sia d’ostacolo alla libertà di parola in quei paesi europei che si trovano attualmente sotto regimi autoritari, Polonia e Ungheria in primis. Questo provvedimento, che mira a contrastare la radicalizzazione online, è in discussione presso l’UE da un paio d’anni, proposto per la prima volta nel 2018, quando il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Unione europea ha deciso di adottare unache impone ladiclassificati comedalla notifica da parte delle autorità nazionali. Il provvedimento entrerà in vigore a dodici mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’UE e, a quel punto, dovrà essere messo in atto da ognuno dei paesi membri. Quelli che accolgono lacon maggiore spirito critico parlando della possibilità che questo provvedimento sia d’ostacolo alla libertà di parola in quei paesi europei che si trovano attualmente sotto regimi autoritari, Polonia e Ungheria in primis. Questo provvedimento, che mira a contrastare la radicalizzazione online, è in discussione presso l’UE da un paio d’anni, proposto per la prima volta nel 2018, quando il ...

