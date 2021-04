“Perché è scoppiata la crisi”. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, voci di addio. Spuntano i motivi (Di giovedì 29 aprile 2021) La crisi di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non sembra proiettarli verso un futuro insieme. La coppia, insieme ormai da quattro anni, sarebbe giunta a un terminale capolinea. Sebbene non sia giunto nulla da parte dei diretti interessati, la fonte rivelatoria è un conoscente molto intimo dei due. La spifferata alle principali riviste di gossip è giunta dall’interno, dunque, e non ha lasciato spazio a interpretazioni positiviste. La bellissima attrice e l’ex allenatore della Juventus, lei di nove anni più giovane di lui, si erano conosciuti con un tempismo perfetto. E proprio grazie a Massimiliano, Ambra era riuscita a ritrovare il sorriso dopo la difficile separazione con Francesco Renga, padre dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo. ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladinon sembra proiettarli verso un futuro insieme. La coppia, insieme ormai da quattro anni, sarebbe giunta a un terminale capolinea. Sebbene non sia giunto nulla da parte dei diretti interessati, la fonte rivelatoria è un conoscente molto intimo dei due. La spifferata alle principali riviste di gossip è giunta dall’interno, dunque, e non ha lasciato spazio a interpretazioni positiviste. La bellissima attrice e l’ex allenatore della Juventus, lei di nove anni più giovane di lui, si erano conosciuti con un tempismo perfetto. E proprio grazie aera riuscita a ritrovare il sorriso dopo la difficile separazione con Francesco Renga, padre dei suoi due figli, Jolanda e Leonardo. ...

'Non è stato Dio'. Fabrizio Betti presenta 'Il terzo atto', l'ultimo libro della trilogia sulla pandemia Quando è scoppiata la pandemia, ho sentito l'esigenza di trovare risposte, di non lasciare nell'... Credo che non faccia parte di questa esistenza perché ne è semplicemente il contrario: se ci siamo noi,...

