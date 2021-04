Pensioni: contributi versati da autonomo a fine carriera non influiscono sull’importo dell’assegno (Di giovedì 29 aprile 2021) Mettersi in proprio a fine carriera è una soluzione che molti lavoratori per un motivo o per l’altro decidono di fare. Soprattutto alla luce del fatto che i versamenti nella Gestione commercianti non incidono sulla retribuzione media, o almeno non automaticamente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Mettersi in proprio aè una soluzione che molti lavoratori per un motivo o per l’altro decidono di fare. Soprattutto alla luce del fatto che i versamenti nella Gestione commercianti non incidono sulla retribuzione media, o almeno non automaticamente. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Pensioni: contributi versati da autonomo a fine carriera non influiscono sull’importo dell’assegno - #Pensioni:… - FicheraMar : @dottorbarbieri Si, il dimezzamento delle pensioni di chi ha versato i contributi. Non siamo in Grecia, no. - giubar01 : #Restart Pensioni Tornar retributivo per chi lavora corre una vita paga contributi e tasse anche per chi nulla fa… - Mar10R0551 : @borghi_claudio @xissur3 @2009Lelle @EntropicBazaar @liberomondo2016 @Marko_Morandi @giangoSGV La condizione per cu… - JackFra9 : @borghi_claudio @braveheartmmt @Mar10R0551 @EntropicBazaar @xissur3 @liberomondo2016 @Marko_Morandi @giangoSGV Scus… -