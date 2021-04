Pd, per Bettini a sinistra non c’è più posto per Renzi: «Inaccettabile il suo veto sul M5S» (Di giovedì 29 aprile 2021) In bilico tra un’oscura Sibilla (romana in questo caso) e un pedante grillo parlante, Goffredo Bettini continua a sfornare analisi e ricette sul futuro della sinistra. Lui è il capofila dei “vedovi” di Conte. È in questa veste che aveva trascinato Nicola Zingaretti sulla linea del “o Giuseppi o morte“. Praticamente un suicidio assistito. È infatti finita con Conte fuori da Palazzo Chigi e Zingaretti nel salotto della D’Urso che dire peste e corna del Pd da lui guidato fino a quel momento. Evidentemente non pago, Bettini ha messo in circolazione la tesi del complotto internazionale contro l’Avvocato del popolo. Come a dire, ad impossibilia nemo tenetur. Al netto di un diffuso smarrimento iniziale del tipo: “Ma davvero ha detto questo?”, la vicenda è stata successivamente derubricata a sciocchezza minore e lì è morta. Così il dem ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 aprile 2021) In bilico tra un’oscura Sibilla (romana in questo caso) e un pedante grillo parlante, Goffredocontinua a sfornare analisi e ricette sul futuro della. Lui è il capofila dei “vedovi” di Conte. È in questa veste che aveva trascinato Nicola Zingaretti sulla linea del “o Giuseppi o morte“. Praticamente un suicidio assistito. È infatti finita con Conte fuori da Palazzo Chigi e Zingaretti nel salotto della D’Urso che dire peste e corna del Pd da lui guidato fino a quel momento. Evidentemente non pago,ha messo in circolazione la tesi del complotto internazionale contro l’Avvocato del popolo. Come a dire, ad impossibilia nemo tenetur. Al netto di un diffuso smarrimento iniziale del tipo: “Ma davvero ha detto questo?”, la vicenda è stata successivamente derubricata a sciocchezza minore e lì è morta. Così il dem ...

