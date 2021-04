‘Ndrangheta in Toscana: Arpat, nessuna traccia di keu in 14 pozzi lungo la 429 della Valdelsa (Di giovedì 29 aprile 2021) Il controllo dei primi 14 pozzi che si trovano nei pressi del 5° lotto della SR 429 in Valdelsa ha dato esito positivo: non risultano contaminazioni da keu in quanto non sono state rilevate tracce di cromo e antimonio. Lo comunicano Regione ed Arpat, sulla base delle prime analisi effettuate nell’ambito della campagna di monitoraggio e controllo delle acque di pozzi presenti lungo il tratto della 429, area soggetta alle indagini della DDA L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) Il controllo dei primi 14che si trovano nei pressi del 5° lottoSR 429 inha dato esito positivo: non risultano contaminazioni da keu in quanto non sono state rilevate tracce di cromo e antimonio. Lo comunicano Regione ed, sulla base delle prime analisi effettuate nell’ambitocampagna di monitoraggio e controllo delle acque dipresentiil tratto429, area soggetta alle indaginiDDA L'articolo proviene da Firenze Post.

Tg3web : Ottomila tonnellate di rifiuti tossici delle concerie smaltiti dalla 'ndrangheta sotto la strada regionale 429 in T… - FirenzePost : ‘Ndrangheta in Toscana: Arpat, nessuna traccia di keu in 14 pozzi lungo la 429 della Valdelsa - InzaghiPippa : @pfmajorino Robe da matti, fate gli affari con l'ndrangheta con le cooperative in Emilia e per lo smaltimento dei r… - nenciafi : @alimentandonews @Confagricoltura Ecco! Tra questo e la storia della 'Ndrangheta coi fanghi tossici sotto la strada… - agenziaimpress : Inchiesta ‘ndrangheta in #Toscana, non risultano contaminati i primi 14 pozzi controllati sulla Sr429 @arpatoscana -

