(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tra iconvocati da mister Brocchi per la trasferta di Salerno ci saranno Boateng, Barillà, Bellusci, Anastasio e Gytkjaer Armellino, Bettella e Donati? Tutte le ipotesi troveranno conferma/smentita solo alla lettura della lista della pattuglia biancorossa attesa a Salerno. La lista sarà diramata nel pomeriggio di venerdì, nella immediatezza della partenza per il capoluogo campano. Tra coloro che leggeranno certamente ci sarà anche l’Asl di Salerno, pressata dai tifosi, dal Comune e con gli occhi addosso di tutta l’Italia calcistica. Forte di quanto accadde in occasione di Napoli-Empoli (con alcuni tesserati toscani bloccati dall’Asl dell’hotel partenopeo), appare intenzionata a valutare l’adozione di una decisione simile in caso di presenza dei escursionisti a Lugano.– Stamattina la squadra ...

Advertising

anteprima24 : ** #Monza, otto calciatori verso l'esclusione. #Salernitana, tre punti per #Vittorio ** - Calciopuntgoal : CASO MONZA, GLI OTTO GIOCATORI RESTERANNO A CASA,NIENTE ARECHI - SergVessicchio : CASO MONZA, GLI OTTO GIOCATORI RESTERANNO A CASA,NIENTE ARECHI - SergVessicchio : CASO MONZA, GLI OTTO GIOCATORI RESTERANNO A CASA,NIENTE ARECHI,SALERNO MOBILITATA - infoitsport : Monza furibondo, senza gli otto a Salerno. Ok contro il Lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Monza otto

...confermato da AtsBrianza per Anastasio, Armellino, Barillà, Bellusci e Bettella, e da Ats Città Metropolitana di Milano per Boateng, Donati e Gytkjaer) è già stato preso in carico e gli...In Serie B tiene banco l'avvicinamento a Salernitana -, dopo che almenogiocatori dei brianzoli si sono recati al Casinò di Lugano nella giornata di lunedì. Un comportamento irresponsabile in tempi di pandemia, che potrebbe (dovrebbe) portarli ...L’ex capitano della Salernitana Luca Fusco, centrale difensivo protagonista anche della storica promozione in A del 1998 (in campo coi granata nel 4-1 col di quell’anno, n.d.r.), ha rilasciato un’inte ...StampaIn zona gialla non è vietato muoversi all’interno della propria regione e in generale non è vietato dalle norme andare oltre confine. Ci sono però dei paletti da rispettare per rientrare in Ital ...