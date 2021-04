Milano riparte dal Mobile. Arriva l'ok: il Salone si fa (Di giovedì 29 aprile 2021) L'apertura il 5 settembre per una edizione ridotta. La inaugurerà Mattarella. Sala: "Una bella notizia" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) L'apertura il 5 settembre per una edizione ridotta. La inaugurerà Mattarella. Sala: "Una bella notizia"

Ultime Notizie dalla rete : Milano riparte Salone del Mobile, sì all'edizione di settembre in Fiera Milano Il Salone del Mobile. Milano riparte con un'edizione innovativa, iconica, unica e si svolgerà - come esra stato annunciato - dal 5 al 10 settembre 2021 nel Polo espositivo di Fiera Milano a Rho. Il cda di Federlegno Arredo ...

Il tour di 'Promuovi la tua musica' riparte da Chianciano Terme Prima di questo evento sono previsti due appuntamenti 'a porte chiuse': l'8 e il 22 maggio, infatti, il contest farà tappa presso lo studio di registrazione 'Nove Nove' a Milano, ma senza pubblico.

Milano riparte dal Mobile. Arriva l'ok: il Salone si fa il Giornale Francesco Monte: «Riparto da Lee Ryan, tra voglia di fare e Sanremo» Dopo aver posato per la campagna di Guess insieme a Jennifer Lopez ed essere arrivato tra i primi 61 artisti dell'ultima edizione di Sanremo Giovani, Francesco Monte riparte da un nuovo singolo, «Work ...

Lo sci d’erba riparte dallo ski dome di Arese La due giorni di congresso per tecnici e allenatori Fisi si arricchisce con le convocazioni ufficiali della Nazionale “estiva” ...

