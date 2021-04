Mara Venier, un libro per ricordare la mamma morta di Alzheimer (Di giovedì 29 aprile 2021) Una Mara Venier inedita e più intima, che racconta la sua vita e ripercorre uno dei momenti più difficili: il sei maggio uscirà mamma, ti ricordi di me? il libro in cui la presentatrice racconta – anche – dell’Alzheimer, la malattia che ha colpito sua mamma Elsa Masci, scomparsa nel 2015 a 91 anni. Del romanzo (RaiLibri a cura di Sabina Donadio) e del legame con la sua mamma, la conduttrice ha parlato in una lunga intervista a cuore aperto che ha rilasciato al settimanale Oggi, in cui ha ripercorso i momenti difficili: “L’ Alzheimer è una malattia infida che si nasconde e colpisce a tradimento. Mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, ha raccontato ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 aprile 2021) Unainedita e più intima, che racconta la sua vita e ripercorre uno dei momenti più difficili: il sei maggio uscirà, ti ricordi di me? ilin cui la presentatrice racconta – anche – dell’, la malattia che ha colpito suaElsa Masci, scomparsa nel 2015 a 91 anni. Del romanzo (RaiLibri a cura di Sabina Donadio) e del legame con la sua, la conduttrice ha parlato in una lunga intervista a cuore aperto che ha rilasciato al settimanale Oggi, in cui ha ripercorso i momenti difficili: “L’è una malattia infida che si nasconde e colpisce a tradimento. Mi ha portato via la mia, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, ha raccontato ...

