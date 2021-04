"Ma chi è, Cicciolina?". La fucilata di Striscia contro Wanda Nara: occhio alle immagini, che imbarazzo | Video (Di giovedì 29 aprile 2021) Sotto a chi tocca. E questa volta tocca a Wanda Nara, finita nel mirino di Striscia la Notizia. È lei infatti la protagonista, suo malgrado, della rubrica "Fatti e Rifatti" proposta nella puntata del tg satirico di Canale 5 di mercoledì 29 aprile, la rubrica tutta dedicata ai ritocchini estetici dei vip. "Un bel peperino, eccentrica, si fa sempre riconoscere", scherza Gerry Scotti facendo vedere quando le tesero un tranello, scambiandola per Cicciolina. E l'agente di Mauro Icardi la prese con un sorriso. E ancora, via con la consueta carrellata di immagini "peculiari" su Wanda Nara in tv, compreso quando si mise a giocare con un chewing gum in favor di telecamera. "Con i suoi collaboratori è sempre in ottime mani", aggiunge Scotti mentre si vedono delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Sotto a chi tocca. E questa volta tocca a, finita nel mirino dila Notizia. È lei infatti la protagonista, suo malgrado, della rubrica "Fatti e Rifatti" proposta nella puntata del tg satirico di Canale 5 di mercoledì 29 aprile, la rubrica tutta dedicata ai ritocchini estetici dei vip. "Un bel peperino, eccentrica, si fa sempre riconoscere", scherza Gerry Scotti facendo vedere quando le tesero un tranello, scambiandola per. E l'agente di Mauro Icardi la prese con un sorriso. E ancora, via con la consueta carrellata di"peculiari" suin tv, compreso quando si mise a giocare con un chewing gum in favor di telecamera. "Con i suoi collaboratori è sempre in ottime mani", aggiunge Scotti mentre si vedono delle ...

