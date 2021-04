L’ISOLA DEI FAMOSI A CANALE 5 FINO AL 2023 | ILARY BLASI CONFERMATA | “POTREI STARE A CASA MA…”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 29 aprile 2021)5 ha trovato il perfetto equilibrio da ammiraglia. Show puri, talent, people show, fiction e reality. Insomma, non solo reality ma anche reality. Se il Grande Fratello Vip tornerà a settembre, con il confermato Alfonso Signorini,deiè a metà del suo percorso stagionale. C’erano dubbi tra i telespettatori che potesse essere l’ultima edizione targata Mediaset, se non proprio l’ultima edizione in assoluto, e invece l’adventure reality è stato confermato per altre due edizioni, come svela Tvblog. L’accordo tra Mediaset e la società Banijay Italia è stato esteso aldeitornerà dunque su5 nella primavera del 2022 e in quella del. Al timone. Verrà dunque ...